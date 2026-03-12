Das Chemieunternehmen Thor GmbH hat die Produktion in einem neuen Gebäude auf seinem Speyerer Werksgelände an der Landwehrstraße aufgenommen. Dieses ist nach Firmenangaben innerhalb der vergangenen fünf Jahre entstanden und hat 18 Millionen Euro gekostet. Seit wenigen Tagen läuft darin offiziell die Produktion von technischen Konservierungsmitteln und Flammschutzprodukten. Geplante Kapazität: 40.000 Tonnen pro Jahr. „Gleichzeitig wurde die Anlage so konzipiert, dass sie zukünftige Erweiterungen ermöglicht“, teilt das Unternehmen mit. Durch den Neubau wurde eines der ältesten Produktionsgebäude am Standort ersetzt.

„Mit diesem Startschuss haben wir die Kapazitäten für die langfristige Wachstumsstrategie geschaffen“, wird David Hewitt, Geschäftsführer der global agierenden Thor-Gruppe, zitiert. Speyer mit seinen mehr als 700 Mitarbeitern sei dabei der wichtigste Produktionsstandort. Aktuell wird auf dem Firmengelände an der Landwehrstraße auch ein neues Multifunktionsgebäude errichtet.