Die Polizei Speyer hat am Mittwochmorgen gegen 3.45 Uhr einen 47-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogen stand und keine Fahrerlaubnis dabei hatte. Laut Polizeibericht hatten die Beamten zuvor einen Hinweis über zwei verdächtige Personen nahe des Waffengeschäfts in der Kleinen Pfaffengasse erhalten. Die Polizei habe diese Personen zwar nicht antreffen können, aber wenige Minuten darauf ein Fahrzeug mit zwei Personen in der Spitalgasse kontrolliert. Der Fahrer habe angegeben, Heroin und Kokain konsumiert zu haben und soll im Besitz einer Crackpfeife gewesen sein. Ein Drogentest habe positiv reagiert.