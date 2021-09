Fast 20.000 Euro teuer, 197 Kilogramm Gewicht, 207 Pferdestärken, 299 Stundenkilometer in der Spitze: Das sind die Rahmendaten der BMW S 1000 RR, einem Rennmotorrad der Spitzenklasse. Eigentlich ist das Zweirad eher auf der Rennstrecke zu Hause. Weil ein 39-Jähriger die Dudenhofer Straße offenbar mit einer solchen verwechselt hatte, musste er von seinem Feuerstuhl Abschied nehmen.

Die Polizei hatte die Maschine und den Führerschein des Fahrers sichergestellt, nachdem der 39-Jährige zuvor mit ihr am 3. Juli in einer Tempo-70-Zone Richtung Neustadt auf 190 Stundenkilometer beschleunigt hatte und dabei von der Polizei beobachtet worden war. Damals hatte sie unter anderem ein Verfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Nun in Staatsbesitz

Wie die Polizei jetzt mitteilte, entschied der zuständige Richter nun, dass die BMW-Maschine des 39-Jährigen eingezogen wird. Damit geht das Motorrad in den Staatsbesitz über und wird an die Asservatenstelle der Justizbehörde übergeben. Sofern der Beschluss Rechtskraft erlangt, werden eingezogene Gegenstände durch die staatlichen Stellen unter anderem auf dem Portal www.justiz-auktion.de verkauft. Dort dürfte das Motorrad dann auch landen, denn eine – ebenfalls mögliche – Nutzung als Dienstfahrzeug für staatliche Stellen und Beamte dürfte in diesem Fall ausscheiden.

Die Polizei weist darauf hin, dass grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten im Verkehr – wie in diesem Fall – auch das eigene Vermögen gefährden kann.