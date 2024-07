Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer hat am Sonntag gegen 17.30 Uhr in der Wormser Landstraße ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Motorrad verloren und stürzte. Laut Polizei verletzte er sich dabei so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik gebracht werden musste. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 3000 Euro.