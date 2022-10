In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei eine 39-jährige Frau gefasst, die beim Diebstahl von Baumaterial auf einer Baustelle Am Germansberg beobachtet worden war. Einer Mitteilung der Beamten zufolge hatte eine Zeugin die Tat gegen 1 Uhr gemeldet. Die Polizei habe sie schnell fassen und kontrollieren können. Neben dem gestohlenen Baumaterial konnten die Beamten weiteres Diebesgut finden: einen Deko-Stern aus Holz. Nun ist die Polizei auf der Suche nach dem Eigentümer, dessen Stern vom Himmel geholt wurde.

Wer festgestellt hat, dass bei ihm daheim genau so ein Deko-Element fehlt, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de wenden. Allerdings benötigen die Kollegen von der Polizeiinspektion Speyer dafür natürlich einen entsprechenden Eigentumsnachweis. Sonst könnte ja jeder behaupten, ihm gehöre der Stern. Unter diesen Umständen wird es wohl schwierig für das Diebesgut, wieder nachhause zu finden.