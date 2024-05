„Verbale Todesdrohungen“ hat nach Angaben der Polizei am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ein 38-Jähriger aus Lingenfeld in der Martin-Greif-Straße gegenüber einer 26-jährigen Passantin ausgestoßen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann vorher Münzgeld von der 26-Jährigen gefordert und dies mit den Drohungen untermauert. Die Frau habe sich zu weiteren Passanten flüchten können und der 38-Jährige sei weitergelaufen. Während die Polizei nach ihm fahndete, sei er pöbelnd auf einem nahegelegenen Parkplatz gemeldet worden. Bei einer Kontrolle zeigte sich: Der Mann war betrunken und hatte 2,1 Promille Alkohol im Atem. Er sei in Gewahrsam genommen worden, um weitere Straftaten zu verhindern. Die 26-Jährige blieb unverletzt.