Die Speyerer Polizei hat zwei Männer ertappt, die sie im Verdacht hat, Diebstähle begangen zu haben. Sie seien im Bereich des Angelhofer Altrheins gestellt worden – in der Nähe eines geparkten BMW, bei dem kurz nach 8.30 Uhr am Samstagmorgen eine Dreiecksscheibe eingeschlagen war. „Aus dem BMW wurde nichts entwendet. Der Mitteiler beschrieb jedoch zusätzlich zwei Personen, welche sich zum Zeitpunkt seiner Feststellung im Bereich des Pkw aufgehalten und anschließend entfernt hätten“, melden die Beamten.

Bei der Kontrolle der Männer – 21-Jährige und 26-Jährige mit Wohnsitz in Speyer – hätten sich „konkrete Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung“ ergeben, so die Polizei. Eine Sprecherin bringt das in Zusammenhang mit den „38 Asservaten“, die bei den Verdächtigen sichergestellt worden seien: vor allem Parfümflacons, Kleidungsstücke, Münzgeld und Sonnenbrillen. Die Herkunft der mutmaßlichen Beute sei aber „noch nicht abschließend geklärt“. Es werde geprüft, ob die Männer für weitere Taten verantwortlich sein könnten. Das gelte auch für ein am Samstag gegen 0.30 Uhr aufgeschlitztes Cabrio-Dach im Fliederweg in Speyer-Nord. Beute: keine; Sachschaden: 1000 Euro.