Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Wochenende 37 neue Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Davon sind 23 am Samstag und 14 am Sonntag in die Statistik eingeflossen. Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen liegt damit aktuell bei 530,1. Besonders hoch ist er mit 767,7 nach wie vor in der Altersgruppe der Unter-20-Jährigen. Laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Zusammenarbeit mit Destatis haben sich in den vergangenen sieben Tagen 104 Speyerer und Speyererinnen zwischen 35 und 59 Jahren mit dem Coronavirus infiziert. 62 Infektionen hat es in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen gegeben, 51 bei den Fünf- bis 14-Jährigen und 39 bei den 60- bis 79-Jährigen. Auf die Altersgruppe der Über-80-Jährigen entfallen demnach acht Corona-Fälle, bei den Unter-Vierjährigen war es laut der Statistik von RKI und Destatis einer.