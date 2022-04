Am Dienstagmittag hat die Polizei einen 37-jährigen Mann festgenommen, der zuvor in einem Einkaufszentrum Parfüm gestohlen hat. Wie die Polizei mitteilt, hat sich bei der Kontrolle des Diebs herausgestellt, dass der Mann gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand. Er sei direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Der Mann habe in einem Geschäft in der Maximilianstraße acht Parfüms im Wert von etwa 500 Euro in seine Tragetasche gesteckt und den Laden verlassen ohne zu bezahlen. Eine Zeugin hat laut Polizei den Tatverdächtigen verfolgt und die Beamten informiert. Aufgrund der Hinweise habe der 37-Jährige am St. Guido-Stiftsplatz festgenommen werden können.