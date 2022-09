Ein Randalierer hat laut Polizei am Samstag gegen 20 Uhr für Ärger in der Bebelstraße in Speyer-West gesorgt. Zeugen hätten die Polizei gerufen, die den schreienden 37-Jährigen im Freien entdeckt habe. „Aufgrund seiner Aggressivität gegenüber den Polizeibeamten musste er vorzeitig gefesselt werden“, melden die Beamten. Bei ihm sei ein Einhandmesser gefunden worden. Danach sei er freigelassen worden habe sich an den Bahnhof begeben. Von Sachbeschädigungen sei nichts bekannt. Auf den Mann komme ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.