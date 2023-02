Am Montag entblößte sich ein 37-jähriger Mann laut Polizei gleich mehrfach gegenüber Frauen. Zunächst verfolgte er gegen 18 Uhr auf seinem Fahrrad eine 44-jährige Frau in der St.-Guido-Straße. Diese suchte Schutz bei einer Freundin und beobachtete von dort aus, wie der Mann sich vor die Haustür stellte und an seinem Gemächt manipulierte. Bevor die alarmierte Polizei eingetroffen war, hatte sich der Mann vom Tatort entfernt. Gegen 19.15 Uhr wurde er erneut bei einer exhibitionistischen Handlung von zwei Freuen im Alter von 29 beziehungsweise 26 Jahren in der Wormser Landstraße beobachtet. Auch hier flüchtete der Mann, wurde allerdings von einem 17-jährigen Zeugen verfolgt und gestellt. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt. Die Polizei bittet darum, in solchen Fällen ohne zu zögern die 110 zu wählen.