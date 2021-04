37 „frisierte“ Fahrzeuge haben die Beamten der Polizei Speyer bei einer Kontrolle am Samstag registriert. Die meisten davon hatten ortsfremde Kennzeichen, teilten die Polizisten mit. Aufgefallen waren die Fahrer von meist leistungsstarken und unzulässig getunten Autos durch sogenanntes „Posing“, das mit viel Lärm einhergeht. Zehn der kontrollierten Autos seien derart verändert gewesen, dass die Betriebserlaubnis erloschen war, teilten die Beamten mit. Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Fünf weitere Fahrer konnten keinen Nachweis über die Veränderung an ihrem Wagen präsentieren. Jeweils eine Person muss sich jetzt verantworten, weil sie das Handy während der Fahrt am Ohr hatte beziehungsweise nicht angeschnallt war.