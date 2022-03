Die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen ist oft ein langer Weg. 36 Menschen aus Speyer sind ihn gegangen und haben am Mittwoch von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) ihre Einbürgerungsurkunden bekommen. Drei von ihnen berichten, was ihnen das Stück Papier bedeutet.

Agnieszka Sylwia Deris hat schon in ihrer Schulzeit ihre Begeisterung für die deutsche Sprache entdeckt. Sprachen liegen der gebürtigen Polin, sie spricht heute vier verschiedene. Deutsch zu lernen sei ihr immer besonders leicht gefallen. Heute lebt Deris bereits seit 15 Jahren in Deutschland und kann sich seit Mittwoch auch deutsche Staatsbürgerin nennen. Denn zusammen mit 36 anderen Menschen aus 17 Staaten hat die Mutter eines Sohnes am Mittwoch ihre Einbürgerungsurkunde erhalten.

Bei der Einbürgerungsfeier im Historischen Ratssaal im Speyrer Rathaus überreichte Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler die Urkunden. Gefeiert wurde laut der Stadtchefin vor allem das Bekenntnis der Teilnehmenden zu Speyer, das sie zu einem Teil der Stadtgemeinschaft macht.

Nächstes Ziel: Umschulung

Für Deris sei es ein besonderer Tag und sie fühle sich anders, als vor der Feier. Auch ihr Sohn Michal Józef Furdyna, der ebenfalls eingebürgert wurde, ist stolz: „Ich fühle mich jetzt mutiger“, sagt er. Doch die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen ist mit vielen Hürden verbunden. Der Weg ist oft lang, wie Deris weiß. „Mein Mann ist Deutscher und für mich war es das nächste logische Ziel, auch die Staatsbürgerschaft zu erlangen“, sagt Deris. Dafür sei ein B1-Sprachnachweis erforderlich, sie habe aber das noch anspruchsvollere Niveau B2 erreicht und alle notwendigen Tests erfolgreich bestanden. Ihr nächstes Ziel sei es nun, auch ihre Umschulung von einer Pflegekraft zur Kauffrau für Büromanagement erfolgreich zu meistern.

„Fühlen uns in Speyer wohl“

Auch das brasilianische Ehepaar Guilherme und Érica Juliana de Oliveira freuen sich, ihre Urkunden in den Händen halten zu können. 2012 sind sie nach Deutschland gezogen, da sie von ihrem Arbeitgeber an dessen deutschen Standort versetzt worden sind. „Am Anfang war es nicht ganz einfach. Wir haben zuerst in Mannheim gelebt und wussten nicht, ob wir wirklich dort bleiben wollen“, erzählt Erica Juliana de Oliveira. „Es war ein langer Weg, aber wir mögen es hier und schätzen die Freundlichkeit und Sicherheit in Deutschland“, fügt ihr Ehemann Guilherme hinzu.

Als sie nach Speyer gezogen sind, hätten sie sich sofort wie in ihrer Heimatstadt in Brasilien gefühlt. „Wir haben eine eigene Wohnung gekauft und fühlen uns in Speyer sehr wohl. Die Nachbarschaft ist nett und wir wussten, dass der nächste richtige Schritt die deutsche Staatsbürgerschaft ist“, sagt Érica Juliana de Oliveira. Diesen Schritt haben sie nun geschafft. Der Tag sei für das Paar jedoch emotionaler, als sie es erwartet hätten. „Wir haben heute neue Freiheiten gewonnen“, sagt Guilherme de Oliveira.