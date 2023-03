Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten ist am Amtsgericht ein 36-jähriger Speyerer verurteilt worden, der mit Betäubungsmitteln gehandelt und sie auch an Minderjährige abgegeben haben soll. Das Verfahren bot Einblicke in Strukturen des Drogenhandels in der Domstadt.

Die Polizei war schon losgeschickt worden, um den zu Prozessbeginn fehlenden Angeklagten zu holen, da kam er doch noch – fast eine Stunde zu spät: „Entschuldigung, ich habe verschlafen.“