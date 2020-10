Ein 36-Jähriger ist am Donnerstag, 20.45 Uhr, am Postplatz festgenommen worden. Er hat laut Polizei seine Lebensgefährtin mehrfach geschlagen und dabei leicht verletzt. Passanten hätten die Polizei gerufen, der gegenüber sich der offensichtlich stark alkoholisierte Speyerer uneinsichtig und aggressiv gezeigt habe. Der Bericht: „Als er wiederholt den Aufforderungen der Polizei nicht nachkommen wollte, sollte er zu Boden gebracht und fixiert werden.“ Hierbei habe der Mann unter enormem Kraftaufwand Widerstand gegen die Polizisten geleistet, sodass ein Elektroschockgerät gegen ihn eingesetzt worden sei. Der Beschuldigte sei unverletzt geblieben und bis in die Nacht in Gewahrsam genommen worden. Ein 27-jähriger Polizist habe sich bei dem Einsatz leicht an der Hand verletzt.