Kurz vor 19 Uhr am Dienstag schrie ein 36-Jähriger in der Maximilianstraße herum und pöbelte Passanten an. Laut Polizei erteilten die umgehend eingetroffenen Beamten dem Mann einen Platzverweis, woraufhin dieser zunächst in Richtung Postplatz ging. Kurz darauf drehte er sich jedoch um, lief bedrohlich mit ausgestrecktem Arm auf die Beamten zu und beleidigte diese. Die Polizisten brachten den 36-Jährigen zur Verhinderung eines Angriffs zu Boden und fesselten ihn. Währenddessen schrie der Mann „weitere Beleidigungen ohne erkennbaren Sachzusammenhang“. Die Beamten veranlassten aufgrund eines offenbar vorliegenden psychischen Ausnahmezustandes eine Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Klinik. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.