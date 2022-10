Ein 36-jähriger Mann hat am Sonntagnachmittag in volltrunkenem Zustand eine Kellnerin in einer Bar angegriffen. Weil er den von der Polizei daraufhin erteilten Platzverweis ignorierte, ist es zur Festnahme gekommen, bei der ein Beamter leicht verletzt wurde. Den 36-Jährigen erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, wurde den Beamten am vergangenen Sonntag gegen 14 Uhr eine betrunkene Person in einer Bar in der Roßmarktstraße gemeldet. Der gemeldete 36-Jährige soll die Kellnerin der Bar bedroht haben, nachdem diese ihm weiteren Alkohol verweigerte. Einem Verweis aus der Bar sei er nicht nachgekommen. Außerdem soll er leere Bierflaschen in Richtung der Kellnerin geworfen und sie nur knapp verfehlt haben. Als die Polizei an der Bar eintraf, ist laut Mitteilung ein Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen durchgeführt worden. Ergebnis: 2,66 Promille. Der Betrunkene habe zunächst nur einen Platzverweis erhalten, dem er aber – trotz mehrfacher Aufforderung und Androhung von Zwang – nicht nachgekommen sei.

Als die Polizei den Betrunkenen deshalb nach draußen führen wollte, habe er mit einer Bierflasche nach den Beamten geschlagen. Er sei daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt worden. Dabei hat sich einer der Polizisten eine Prellung und Schwellung im Gesicht zugezogen. Der Festgenommene hat bei der Aktion eine leichte Schürfwunde an der Nase erlitten. Er sei vorerst in Polizeigewahrsam geblieben. Den Betrunkenen erwarten jetzt Anzeigen unter anderem wegen „versuchter gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“, wie die Polizei mitteilt.