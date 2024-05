Zusammengeschlagen wurde ein 36-jähriger Mann von einer rund sieben- bis achtköpfigen Personengruppe in der Nacht zum Mittwoch gegen 3 Uhr in der Rheinhäuser Straße. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde der 36-Jährige von flüchtigen Bekannten auf der Straße mutmaßlich mit Metallstangen und Faustschlägen schwer verletzt. Die Täter flüchteten anschließend und konnten durch Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht mehr festgestellt werden. Der 36-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Hintergrund des Tatgeschehens ist noch Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Speyer, Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de, wenden.