Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Donnerstag 36 weitere bestätigte Corona-Infektionen für die Stadt Speyer gemeldet. Damit liegt der Inzidenzwert bei 169,5. 643 Bürgerinnen und Bürger der Domstadt gelten aktuell als infiziert. Das LUA wies am Donnerstag 18 Verdachtsfälle für eine Infektion mit der Omikron-Variante bei Speyerern aus. Bestätigte Fälle gibt es laut LUA noch nicht. Das liegt allerdings an der verzögerten Meldekette. Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus in Speyer hatte am Mittwoch bereits zehn Omikron-Infektionen bei Patienten und Mitarbeitenden bestätigt. Sie werden zunächst ans Gesundheitsamt, anschließend an das LUA in Mainz und das Robert-Koch-Institut gemeldet.