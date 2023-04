„Ich muss den Hasen für die Kleinen machen“, sagt Thorsten Goldbach und lacht. Ganz Unrecht hat er nicht, denn am Ostersonntag sind die Schausteller auf der Frühjahrsmesse dafür verantwortlich, 3500 Eier unter den Nachwuchs zu bringen. Der lässt sich nicht zweimal bitten.

Fast alle Seiten von Goldbachs trapezförmigem Stand sind belegt. Klein und Groß werfen Ringe, um einen Preis abzuräumen. Bei Sarah (9) klappt’s tatsächlich – beziehungsweise bei ihrem Papa. Die goldene Glocke bimmelt: freie Auswahl. Das Mädchen strahlt. Im Vorübergehen greift sie zielsicher zu bei einem bunten Ei, das Goldbach gerade in den Schoß eines Plüschhasen am Stand gelegt hat. „Schon das Zweite, das ich gefunden habe“, so die Viertklässlerin.

Auch Jonathan (4) freut sich. Er ist kurzentschlossen mit Mama und Papa zur Frühjahrsmesse aufgebrochen. „Wir haben vom Ostereiersuchen gelesen und es vom Wetter abhängig gemacht“, erzählt Kevin Strasser, während sein Sohn ein rosafarbenes Ei in ein mitgebrachtes Papiertütchen steckt. Wo er es entdeckt hat? „Da, auf der Leiter“, sagt Jonathan und deutet auf den Losstand gegenüber.

Erfahrung macht klug

„Einige Kinder bringen tatsächlich ihre Körbchen mit, um die Eier dort zu sammeln“, hat Alexander Lemke festgestellt. In seinem Biergarten, auf den man beim Zugang vom Naturfreundehaus direkt stößt, lassen sich die begehrten Fundobjekte bestens verstecken. Erfahrung der vergangenen Jahre hat dabei klug gemacht, sagt Lemke: „Wir verteilen immer nur fünf, sechs Eier gleichzeitig und dann immer sukzessive.“ Der Hintergrund: „Wir wollen allen die Chance geben, Eier zu finden – auch denen, die später zur Messe kommen.“ Es solle ja nicht alles direkt abgegrast sein.

Am Süßwarenstand Barth lohnt sich genaues Hinsehen am Ostersonntag besonders. Zwischen Lollis, Lakritzstangen und luftigen Schaumküssen spitzeln Ostereier hervor. „Die Suche wird von jedermann angenommen“, weist Benita Barth, auch stellvertretende Vorsitzende des Speyerer Schaustellerverbands, darauf hin, dass Menschen aller Kulturkreise gerne mitmachen. Drei goldene Eier sind außerdem versteckt. Eines ist nach einer Stunde gefunden. Dahinter verbirgt sich ein Sonderpreis: zwei Freikarten fürs Taunus-Wunderland.