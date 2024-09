Mit der Eröffnung der 35. Spielzeit des Speyerer Kinder- und Jugendtheaters beginnt am 3. Oktober das diesjährige Festival „Kulturbeutel“. Darüber hinaus und rundherum können sich Besucher auf Neuaufnahmen, Eigenproduktionen und mit dem Musical „Motte & Co“ auf ein Weihnachtsstück im Kleiderschrank freuen.

„Kultur und Bildung sind für den Erhalt unserer Demokratie elementar wichtig“, so Theaterleiter Matthias Folz. Unter diesem Aspekt wählt er Stücke aus, findet er neue Anknüpfungspunkte, führt er sein Theater in die Zukunft. Das Unmittelbare vor der Bühne fasziniere Kinder und Jugendliche auch im medialen Zeitalter.

Seine 150. Produktion verlegt Folz mitten im seit zwei Jahren Festival in Klassenzimmer der Speyerer Grundschul-Klassenzimmer. In „Happy Heymflog“ von Ursula Kohlert fliegt eine professionelle, zertifizierte Friedenstaube ihren ersten Einsatz direkt in ein Kriegsgebiet. Das Stück wende sich an Drittklässler. „Sie werden genau wie Erwachsene täglich mit den Schrecken aktueller Kriege konfrontiert“, erklärt der Theaterleiter seine Stück-Auswahl „Happy Heymflog“ könne Kindern helfen, sich für den Frieden zu positionieren, nicht die Hoffnung auf eine bessere Welt zu verlieren und sich dafür auch in ihrem persönlichen Bereich stark zu machen, ist Folz überzeugt.

„Motte & Co“

Die 151. Produktion des Kinder- und Jugendtheaters widmet sich mit „Motte & Co“ von Gertrud Pigor der Wahl zum Tier des Jahres. Kleidermotten, Holzwurm-Brüder geben Bewerbungsvideos ab. Aber es gewinnt Marienkäfer Marianne. Das Familienmusical für Menschen ab sechs Jahren bringt eine etwas andere Castingshow auf die Guckkastenbühne in den großen Saal. Fünf Darsteller erzählen Geschichten über Rivalität und Freundschaft, von kleinen Helden im Kleiderschrank.

Wer es noch weihnachtlicher haben möchte, sollte sich ab 14. Dezember „Morgen Rinder wird’s was geben“ nicht entgehen lassen. Von den gleichen Autoren laufe bereits seit Jahren das Stück „Der Schweinachtsmann“, sagt Folz, der die neue turbulente Geschichte von Jörg Hilber und Felix Janosa um Esel, Ochse und Weihnachtsfrau Henrietta Lametta im gleichen erfolgreichen Stil inszenieren will.

„Die Duftsammlerin“

„Die Duftsammlerin“ von Sabine Zieser nimmt das Kinder- und Jugendtheater erneut in seinen 35. Spielplan auf. In der Erzählung vom Duft des Lebens, des Geheimnisses der Sinne, der Entdeckung der Welt und der letzten großen Reise lernen Menschen ab fünf auf poetische Weise mehr vom Leben zu verstehen.

Auf die jetzt abgelaufene 34. Spielzeit des Speyerer Kinder- und Jugendtheaters blickt der Leiter gerne zurück. „Kein Tag war wie der andere, wir hatten mehr Gastspiele als je zuvor“, sagt er. Mit seinen Stücken war das Ensemble weit über Speyer hinaus im italienischen Ravenna, Duisburg, Mainz, Koblenz und der gesamten Region auf Tour. Im nagelneuen Bus haben sie die Reisen angetreten. Folz hat allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft des Speyerer Kinder- und Jugendtheaters zu blicken.