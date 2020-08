3,5 Promille zeigte das Atemalkoholgerät der Polizei bei einem 22-jährigen Ladendieb an, den eine Streife am Donnerstagmorgen stellen konnte. Laut Polizeibericht hatte der Mann zuvor ein Parfüm und eine Sonnenbrille im Gesamtwert von 95 Euro aus einer Drogerie in der Maximilianstraße gestohlen. Da die Polizisten eine Personenbeschreibung des Ladendiebs hatten, konnten sie den 22-Jährigen schließlich in der Nähe der „Alten Münz“ ausfindig machen. Das Diebesgut wurde an die Drogerie zurückgegeben, nach dem Atemalkoholtest wurde dem Mann laut Polizei „zur Feststellung seiner Schuldfähigkeit“ zudem eine Blutprobe entnommen.