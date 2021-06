Einen 35-Jähriger hat am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr die Wut auf einen Postzusteller gepackt, weshalb er zunächst auf dessen Motorhaube ein- und anschließend dem Postzusteller die Basecap vom Kopf und die Brille von der Nase schlug. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, war der 35-Jährige mit seiner Lebensgefährtin in der Heinkelstraße nahe des Technik-Museums mit dem Auto unterwegs. An der Einmündung zum Wendehammer kam ihnen der 30-jährige Postzusteller mit seinem Fahrzeug entgegen. Aufgrund einer Engstelle sah der 35-Jährige laut Polizei den Postboten in der Pflicht, ihnen Vorfahrt zu gewähren. Das geschah aber nicht. Der 35-Jährige stieg daraufhin aus dem Wagen aus, schlug auf die Motorhaube des Postfahrzeugs sowie gegen einen Außenspiegel. Anschließend schlug er durch das geöffnete Fenster der Fahrertür dem Postzusteller die Basecap vom Kopf und die Brille von der Nase, wodurch die Brille beschädigt wurde. Gegen den 35-Jährigen wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.