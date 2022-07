Ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte kommt laut Polizei auf eine 35-jährige Frau zu, der die Beamten eigentlich helfen wollten. Zeugen hätten am Sonntag, 16.30 Uhr, gemeldet, dass sie sich hilflos auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Tullastraße befinde. „Sie zeigte Anzeichen für eine akute Alkohol- und/oder Drogenbeeinflussung. Sie war zeitlich und räumlich nicht orientiert und dementsprechend auch nicht wegefähig“, so die Beamten.

Einen hinzugerufenen Rettungswagen habe sie wieder verlassen wollen. Gegen zwei Beamte, die ihr gut zureden wollten, habe sie „unvermittelt zum Schlag ausgeholt“. Die Polizisten seien ausgewichen und hätten die Frau zu Boden gebracht und gefesselt. Am Boden habe die 35-Jährige erneut um sich geschlagen. Die Frau sei mit Polizeibegleitung in ein Krankenhaus gebracht worden.