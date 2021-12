Die Sieben-Tage-Inzidenz mit dem Coronavirus bewegt sich in Speyer weiterhin im 300er-Bereich. Am Montag stieg sie von 315,3 auf 335. Binnen 24 Stunden kamen laut Statistik des Landesuntersuchungsamts 34 Fälle hinzu. Speyer liegt bei der Inzidenz zwischen dem Kreis Germersheim (405,4) und dem Rhein-Pfalz-Kreis (244,9). 5353 Speyererinnen und Speyer sind seit Beginn der Pandemie nachweislich an dem Virus erkrankt, 104 im Zusammenhang damit verstorben. Aktuell ist die Inzidenz in der Domstadt bei den Unter-20-Jährigen mit 701,9 am höchsten und in der Altersklasse 60 plus mit 155,4 am niedrigsten. Laut Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises gibt es keine Einrichtungen, in denen es zu einem Ausbruch gekommen ist. Viele Infektionen ereigneten sich in den Familien.