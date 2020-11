Ein 34-jähriger Wohnsitzloser ist am Dienstagabend zwischen 18 und 21.15 Uhr gleich an mehreren Örtlichkeiten in Speyer aufgefallen, weil er immer wieder herumschrie und teilweise Passanten lautstark anpöbelte. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch trat er erstmals in der Industriestraße auf, um 18.45 Uhr schrie er auf einem Tankstellengelände in der Lindenstraße laut herum. Dort wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Danach begann er, vor einem Lebensmittelmarkt in der St.-German-Straße Passanten laut und aggressiv anzupöbeln. Auch dieser Örtlichkeit wurde er deshalb verwiesen. Nur wenig später fiel er im Bereich Fischergasse/St.-German-Straße erneut herumschreiend auf. Als er dort abermals zur Ruhe ermahnt wurde, zeigte sich der 34-Jährige wenig kooperativ, schrie weiter und beleidigte die ihn kontrollierenden Polizeibeamten mehrfach. Weil er auch keinen Sicherheitsabstand wahren wollte, wurde er zu Boden gebracht und widerstandslos festgenommen, wie die Polizei berichtet. Die Nacht verbrachte er dann in polizeilichem Gewahrsam. Zudem erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Beleidigung der Polizeibeamten. Der Mann ist kein Unbekannter für die Polizei. Zuletzt war er im September mit seinen Auftritten aufgefallen.