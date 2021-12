33 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Landesuntersuchungsamt (LUA) über die Weihnachtstage für die Stadt Speyer gemeldet: vier am Freitag, 18 am Samstag, elf am Sonntag. Experten gehen davon aus, dass wegen der geschlossenen Arztpraxen noch nicht alle Fälle in die Statistik eingegangen sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 171,5 umgerechnet auf 100.000 Einwohner und damit geringfügig unter dem Wert vom Donnerstag. Speyer liegt damit zwischen dem Rhein-Pfalz-Kreis (160,3) und dem Kreis Germersheim (284,5). Der Durchschnitt in Rheinland-Pfalz betrug 145,9. Seit Pandemie-Beginn waren 5454 Speyererinnen und Speyerer nachweislich mit dem Virus infiziert.