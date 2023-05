Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Inobhutnahme eines Kindes ist manchmal die einzige Möglichkeit, es vor körperlichem und psychischem Schaden zu bewahren. 32 Kinder und Jugendliche hat das Speyerer Jugendamt im abgelaufenen Jahr in Heimen, in Bereitschaftspflege und in Aufnahmestellen untergebracht. Nicht alle sind in ihre Familien zurückgekehrt.

„Die Pandemie hat viele Familien überfordert“, sagt Tanja Kaci, Leiterin der städtischen Abteilung Sozialer Dienst. 32 Kinder und Jugendliche hat das Speyerer Jugendamt im abgelaufenen