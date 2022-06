Vermutlich mit einer Glasflasche einen 32-Jährigen attackiert haben laut einem Bericht der Polizeiinspektion Speyer am frühen Dienstagmorgen zwei Männer im Schwarzen Weg in Speyer. Demnach seien die Beamten wegen einer verletzten Person gegen 7.40 Uhr dorthin gerufen worden und hätten den 32-Jährigen mit einer Platzwunde oberhalb des rechten Auges angetroffen. „Nach anfänglichen Verständigungsschwierigkeiten ergab sich der Verdacht, dass die anderen beiden Männer (34 und 50 Jahre) den 32-Jährigen angegriffen hatten und dabei auch eine vor Ort nicht mehr auffindbare Glasflasche als Schlagwerkzeug eingesetzt haben“, so der Bericht. Das Motiv sei jedoch noch unklar, und werde ermittelt. Der 32-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt, wollte aber nicht in eine Klinik gebracht werden.