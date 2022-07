Am Samstagnachmittag hat ein 32-Jähriger in einer Drogerie in der Maximilianstraße Waren im Wert von 65 Euro gestohlen. Zeugen hatten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten, nachdem Mitarbeiter den 32-Jährigen angesprochen hatten. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Die Polizei bittet einen der einschreitenden Zeugen sich unter der Nummer 06232 1370 zu melden.