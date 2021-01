Die Leitungsstelle der Volkshochschule (VHS) Speyer ist begehrt. Für die Nachfolge des Ende Januar altersbedingt ausscheidenden Ewald Gaden haben sich elf Männer und 21 Frauen beworben, darunter eine verwaltungsinterne Bewerbung. Dies teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. In dieser Woche liefen Vorstellungsgespräche mit vier Personen. „Eine Entscheidung steht nach dem Personalausschuss am 5. Februar fest“, informierte Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach. Die VHS Speyer gehört nach eigener Mitteilung zu den sieben größeren Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz. Außerhalb der Corona-Zeit erreicht sie mit ihrem Weiterbildungsangebot von jährlich über 500 langfristigen Kursen, 80 Vorträgen und 25 Studienreisen mehr als 10.000 Teilnehmer pro Jahr. Diplom-Pädagoge und -Psychologe Gaden leitet das Team von heute elf Mitarbeitern seit mehr als 20 Jahren.