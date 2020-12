Von 502 auf 506 ist am Donnerstag (Stand: 14.10 Uhr) die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Corona-Neuinfektionen in Speyer gestiegen. 31 neue Infektionen im Vergleich zum Vortag sind in die Statistik des Landesuntersuchungsamts eingeflossen, in der somit 697 aktuelle Fälle stehen. Nähere Informationen zu den Hintergründen der 31 Neuinfizierten gab es am Donnerstag bis Redaktionsschluss von Gesundheitsamt und Stadt nicht.

Bei der Stadt war die Information angekommen, dass das Gesundheitsamt wegen eines Computerupdates Übermittlungsschwierigkeiten bei den Zahlen gehabt habe. Die Speyerer Inzidenz ist die zehnthöchste unter den 400 Kreisen und kreisfreien Städten bundesweit.

