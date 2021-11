Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Wochenende weitere 31 bestätigte Corona-Infektionen für die Stadt Speyer gemeldet. Demnach sind am Samstag 17, am Sonntag 14 weitere Corona-Fälle in die Statistik eingeflossen. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit nachweislich 3847 Speyerer und Speyererinnen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. 277 von ihnen gelten aktuell als infiziert. 95 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen lag am Sonntag bei 197,1 – und damit nur knapp unter der nächsten Warnstufe drei, die bei einem Wert von 200 greift. In den vergangenen sieben Tagen haben sich laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts in Zusammenarbeit mit Destatis 100 Speyerer und Speyerer infiziert. Der Großteil der Neuinfektionen (31) wurde in der Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen verzeichnet. 27 Fälle gab es in der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen, 20 bei den 60- bis 79-Jährigen. Außerdem infizierten sich 16 Kinder zwischen fünf und 14 Jahren, sowie jeweils drei Personen zwischen null und vier Jahren und über 80 Jahre. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt für das Versorgungsgebiet um Speyer mit 3,2 noch in Warnstufe eins. Der Anteil der Covid-Patienten auf den Intensivstationen in Rheinland-Pfalz nähert sich mit 5,8 Prozent am Sonntag der 6-Prozent-Grenze, die Warnstufe zwei auslöst. Aktuell gilt für Speyer Warnstufe eins. Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises mit Sitz in Ludwigshafen, das auch für die Stadt Speyer zuständig ist, hatte Ende vergangener Woche angekündigt, die Kontaktverfolgung bei Corona-Fällen aufgrund der hohen Fallzahlen nicht mehr stemmen zu können. Deshalb sollen Infizierte im Regelfall ihre Kontaktpersonen nun selbst informieren, damit diese sich absondern und testen lassen. Positiv Getestete werden vom Gesundheitsamt weiter persönlich kontaktiert.