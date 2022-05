„Mehrfach gestohlen und immer erwischt“ überschreibt die Polizei ihren Bericht über einen 31-jährigen Speyerer, der sie am Mittwoch auf Trab gehalten hat. Gegen 16.10 Uhr sei er beim Diebstahl in einem Geschäft in der Maximilianstraße beobachtet und von der Ladendetektivin verfolgt worden. Die Polizei habe ihn stoppen und das Diebesgut sicherstellen können. Allerdings: Direkt nach seiner Entlassung bei der Polizei „ging er geradewegs erneut in das Geschäft in der Maximilianstraße, um zu stehlen“. Diesmal war laut Bericht am Postplatz Endstation für ihn, „als er zudem versuchte ein Fahrrad zu stehlen“. Er sei in Gewahrsam gekommen.