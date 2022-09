Am Donnerstagabend ist ein 31-Jähriger dabei erwischt worden, als er Lebensmittel aus einem Supermarkt in der Maximilianstraße gestohlen hat. Laut Polizeimitteilung hat der Mann die Ware aus der Auslage genommen und in seinem Rucksack verstaut. Er sei durch Mitarbeiter angesprochen worden und daraufhin aus dem Geschäft geflohen. Die hinzugerufene Polizei habe den geflohenen Mann aufgrund der Personenbeschreibung in der Gilgenstraße entdecken können, woraufhin dieser erneut weggerannt sei. In einem Hinterhof sei es gelungen, den 31-Jährigen zu stellen. Im Rucksack befanden sich: Tomaten, Feigen und mehrere Getränkedosen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.