Mit 3,81 Promille unterwegs war am Ostermontag ein 31-jähriger Speyerer mit seinem Fahrrad, als er ein geparktes Auto streifte und zu Boden fiel. Wie die Polizeiinspektion Speyer berichtet, meldete der Mann zunächst gegen 1.20 Uhr über den Notruf, von anderen Personen angegangen worden zu sein. „Vor Ort stellte sich heraus, dass der 31-Jährige mit seinem Fahrrad ein parkendes Fahrzeug gestreift hat und dadurch zu Fall kam. Dies wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die den 31-Jährigen aufforderten, stehen zu bleiben, was ihm missfiel“, so die Beamten. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,81 Promille. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Verletzt wurde er durch den Sturz nicht. Schaden am Fahrzeug und am Fahrrad entstand nicht.