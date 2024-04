Bei einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Straße hat sich ein 31-Jähriger am Montag gegen 16.05 Uhr eine Gehirnerschütterung zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 61-jähriger Autofahrer von der Karl-Spindler-Straße nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen. Dabei habe er trotz „Vorfahrt gewähren“-Schild eine bevorrechtigte Autofahrerin übersehen und beide Autos stießen zusammen. Der 31-jährige Beifahrer der gleichalten Fahrerin sei mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht worden. Das Auto der 31-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, so die Beamten. Sie schätzen den Sachschaden an beiden Wagen auf insgesamt 8000 Euro.tiko