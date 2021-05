Ein Ölstreifen von rund zehn Metern Breite und 300 Metern Länge drohte am Samstagnachmittag vom Speyerer Yachthafen in den Rhein zu fließen. Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben um 16.19 Uhr alarmiert. Vor Ort stellte der hinzugerufene Fachberater fest, dass rund fünf bis sechs Liter Öl beziehungsweise Dieselkraftstoff ins Hafenbecken gelangt waren. Die Feuerwehr brachte daraufhin eine Schwimmsperre aus, die verhinderte, dass Öl in den Rhein floss. Im Einsatz waren zehn Fahrzeugen, ein Mehrzweckboot, ein Rettungsboot und 26 Einsatzkräften. Vor Ort waren auch der Löschzug, der Gefahrstoffzug, der Wasserschutzzug und der Leitungsdienst der Feuerwehr sowie die Wasserschutzpolizei. Die Beigeordnete der Stadt Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) machte sich am Yachthafen ein Bild von der Lage. Während des vierstündigen Einsatzes war der Hafen gesperrt. Der Verursacher des Ölfilms ist unbekannt.