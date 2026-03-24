Speyer. Olivenöl aus Israel ist an den Dom gespendet worden. Der Orden der Ritter vom Heiligen Grab ermöglicht damit die Herstellung der Heiligen Öle.

Die regionale Gruppe des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem spendet seit einigen Jahren symbolhaft aus Israel stammendes Olivenöl an den Dom. Das sei als Zeichen der Verbindung zum Heiligen Land zu verstehen, so Christopher Wolf, leitender Komtur des Ordens, bei der diesjährigen Übergabe. Das Öl bildet die Basis für die Heiligen Öle, welche im Bistum Speyer bei der Taufe oder Krankensalbungen zum Einsatz kommen. Die erneute Eskalation kriegerischer Auseinandersetzungen im Nahen Osten stelle die Friedensarbeit des Ritterordens vor besondere Herausforderungen, betonte Wolf bei der Übergabe.

Der für die Liturgie im Dom verantwortliche Domkapitular Peter Schappert nahm die 30 Liter entgegen. Das Olivenöl wird von den Sakristanen des Doms mit ätherischen Ölen gemischt und bei der Chrisam-Messe am Montag, 30. März, 17 Uhr, durch Bischof Karl-Heinz Wiesemann in der Kathedrale geweiht. Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem ist ein päpstlicher Orden, dem sowohl katholische Laien als auch Geistliche angehören.