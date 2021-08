Eigentlich hätte es ein rauschendes Fest werden sollen. Wie so viele andere Veranstaltung derzeit hat die Pandemie auch die Jubiläumsfeier „30 Jahre Alter Stadtsaal e.V.“ in eine unbestimmte Zukunft verschoben. Am 27. Januar 1991 haben sieben Speyerer Kulturschaffende den Verein gegründet. Es kamen weitere dazu.

„Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur. Dies geschieht insbesondere durch Anmietung von geeigneten Räumen für kulturelle Veranstaltungen und die Betreibung dieser Räume.“ Dieses Ziel haben sich Matthias Folz (Kinder- und Jugendtheater), Franz Ganninger (Filmklappe Speyer), Christel Harsch (Theatergruppe Dicke Luft), Martin Hussong (Theatergruppe Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium), Frank-Rainer Liebscher (Künstlerbund Speyer), Rolf Memmel (Theatergruppe Prisma) und Wolfgang Paukstadt (Musikwerkstatt) vor 30 Jahren in die Satzung und auf die Fahne geschrieben.

Entstanden sei der Gedanke, als die wechselvolle Geschichte des Alten Stadtsaals seit seiner Eröffnung am 14. Januar 1887 in eine kulturell vielfältige Spielstätte mündete, erklärt Folz. „Alle sind noch da“, betont er die Vereinskontinuität. Treffen der Mitglieder stünden seit drei Jahrzehnten mehrmals jährlich an, Saalbelegung, Reinigung und Finanzierung des Veranstaltungsbetriebs übernehme der Verein alleine.

„Echter Kulturtreff“

Hinzugekommen sind in drei Jahrzehnten demnach beispielsweise die Theatergruppe „Bissfest“, „Kulturring“ oder das Mundart-Duo „Spitz und Stumpf“. Auch die Stadt unterstütze das selbstverwaltete Kulturzentrum im städtischen Gebäude im Rathaushof mit Veranstaltungen wie der literarischen Reihe Speyer.Lit, dem Speyerer Musikfest in Kooperation mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz oder Sonderausstellungen.

„Inzwischen ist der Alte Stadtsaal ein echter Kulturtreff für Kleinkunst“, beschreibt Folz den kontinuierlichen Ausbau des kulturellen Angebots.

Ideen und Visionen

Noch im Gründungsjahr habe der Verein die Räume von der Stadt angemietet, berichtet er von Anfängen „voller Enthusiasmus und mit deutlich mehr Ideen und Visionen als finanziellen Mitteln“. Im Laufe der Zeit sei mehr und mehr Professionalität in den geschichtsträchtigen Backsteinbau eingezogen und die Außenwirkung weit über die Stadtgrenzen hinaus gesteigert worden. Im Jahr der Vereinsgründung sei der Alte Stadtsaal unter Denkmalschutz gestellt worden, sagt Folz und zitiert aus dem Unterschutzstellungsbescheid von 1991: „An der Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals besteht insbesondere aus wissenschaftlichen und künstlerischen sowie ortsgeschichtlichen Gründen wie auch zur Werterhöhung der Umwelt ein öffentliches Interesse.“

In direkter Nachbarschaft zum Alten Stadtsaal sei vor 20 Jahren der Kulturhof Flachsgasse entstanden, der Kunstverein, Städtische Galerie und Winkeldruckerey beherbergt, weist Folz auf einen weiteren runden Geburtstag vor der Haustür des Alten Stadtsaals hin.

Sein Kinder- und Jugendtheater hat er 1990 gegründet. Spielstätte für Kinder- und Jugendproduktionen und Veranstaltungen wie das Festival „Kulturbeutel“ war und bleibt – bis auf zwei Jahre Ausweichbühne Heiliggeistkirche während der Runderneuerung des historischen Gebäudes – der Alte Stadtsaal.

Neue Mitglieder

Das „Dicke Luft - Theater für alle Fälle“ wurde 1985 von theaterbegeisterten Speyerer Amateuren gegründet. Zurzeit gehören dem Ensemble rund 25 aktive Mitglieder an. Sie spielen Comedy, Satire, schräge Literaturvorlagen, Szenenprogramme oder Revuen aus eigener Feder.

Die Frauentheatergruppe „Bissfest“ besteht seit 2007 und erarbeitet unter der Leitung von Giuseppina Tragni Eigenproduktionen.

„Prisma“ ist eine Laientheatergruppe mit langer Geschichte, die 1968 mit Oscar Wildes „Bunbury“ ihren Anfang nahm. 57 Inszenierungen folgten, weitere sind in Planung.

„Kulturing e. V.“ macht es sich seit 1999 zur Aufgabe, anspruchsvolle Kulturveranstaltung aus dem Bereich Musik, Theater und Literatur zu organisieren. International bekannt ist das jährlich stattfindende Festival Speyerer Gitarrensommer. 2011 kam „Das Speyerer Liederfest“ hinzu. Gründer und künstlerischer Leiter ist Gitarrist Christian Straube.

„Wir holen alles bald nach“

Die Filmklappe Speyer e. V. verschrieb sich von Anfang an dem engagierten Film – abseits von Hollywood. Dem Motto „Andere Filme anders zeigen“ ist die Filmklappe treu geblieben. Höhepunkte waren 1987 und 2011 „Metropolis“ (Fritz Lang), Stummfilm mit Livemusik an zwei Pianos, 1995 „Laterna Magica Show“, ein Kinder-Nachmittags-Programm und Abendprogramm oder 2019 „Hiwwe wie Driwwe: „Pennsylvania Dutch“ und „Pälzisch“ – Präsentation und Filmgespräch mit dem Schwegenheimer Regisseur Benjamin Wagener.

Aufgegeben hat der Verein Alter Stadtsaal seine Arbeit auch in Coronazeiten nicht. „Wir holen alles bald nach“, kündigt Folz zuversichtlich an.