Zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Gniezno reist eine Delegation aus Speyer nach Polen und ist beim Adalbertfest dabei. Der Krieg in der Ukraine lässt beide Städte enger zusammenrücken.

Jedes Jahr Ende April wird in Gniezno dieses große Fest gefeiert, das an die herausragende Rolle erinnert, die der Märtyrer St. Adalbert vor 1000 Jahren in der Geschichte Polens gespielt hat. Und jedes Jahr ehrt die Stadtverwaltung den Schutzpatron von Gniezno und ganz Polens, indem sie Blumen am Denkmal des Heiligen niederlegt.

Nach der abendlichen Vesper und einem Gottesdienst in der Kathedrale ziehen die Würdenträger von Polens katholischer Kirche, die Einwohner der Stadt und Pilger aus ganz Polen in einer langen Prozession durch die Straßen der Stadt. Ausgangspunkt ist die Kathedrale, die den silbernen Sarg von Adalbert beherbergt. Tausende Menschen beteiligen sich an diesem religiös geprägten Großereignis und begleiten singend die Reliquien des Heiligen, die in einer Nachbildung des silbernen Sarges durch Gniezno getragen werden. In der St. Michaelskirche werden die Reliquien dann nachts angebetet und am Sonntagmorgen in einer Prozession in die Kathedrale zurückgeführt – Ausdruck der tiefen Frömmigkeit, die im katholischen Polen zu spüren ist.

Partnerschaft soll vertieft werden

Beim gemeinsamen Mittagessen der Speyerer Delegation um Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), der Freundeskreis-Vorsitzenden Bozena Brand und der städtischen Partnerschaftsbeauftragten Sabrina Koob am Samstag mit Vertretern der Partnerstadt war das Jubiläum das zentrale Thema der Gespräche und Redebeiträge. Passend dazu gab es eine große Geburtstagstorte mit der Aufschrift „30 Jahre Gniezno-Speyer“.

Nach der Corona-Zwangspause und angesichts der angespannten Flüchtlingssituation sei es wichtig, die Austauschbemühungen beider Städte wieder zu intensivieren und neue Perspektiven zu schaffen, sagte die Vorsitzende des Freundeskreises Speyer-Gniezno, Bozena Brand. Das 2025 anstehende große Stadtfest in Gniezno könne eine „hervorragende Plattform“ bieten, den kulturellen und sportlichen Austausch zwischen beiden Städten zu fördern, sagte Bürgermeisterin Kabs. Und Tomasz Budasz, Stadtpräsident von Gniezno, würdigte die guten Kontakte beider Städte, die großen Herausforderungen wie der Pandemie oder dem Krieg in der Ukraine standgehalten hätten.

Großes Ereignis wirft Schatten voraus

Mit einem umfangreichen Programm will die polnische Partnerstadt 2025 an die Geburtsstunde Polens und die Krönung der beiden ersten polnischen Könige Boleslaw Chrobrego und Mieszka II. erinnern, die vor 1000 Jahren in der Kathedrale von Gniezno stattfand. Gniezno wird zu diesem Krönungsjubiläum alle Register ziehen: Das Marketing-Konzept liegt bereits vor, und die Veranstaltungsplanungen laufen auf Hochtouren. Möglicherweise ein Anlass für Speyerer Bürger, die erste Hauptstadt Polens zu besuchen.

Die offizielle Partnerschaftsurkunde mit Gniezno wurde am 6. April 1992 in Speyer unterzeichnet. Zwei Jahre danach gründete sich der Freundeskreis Speyer-Gniezno, der gemeinsam mit der Stadtverwaltung die Verbindungen nach Gniezno pflegt. Der Freundeskreis organisiert regelmäßig Reisen nach Polen und in die polnische Partnerstadt.