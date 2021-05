Der Evangelische Oratorienchor der Pfalz, Konzertchor der Protestantischen Landeskirche, feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen; und harrt wie alle singenden Gemeinschaften derzeit im Wartestand aus.

Sie wäre mutmaßlich als glanzvolle Wegmarke in der an bemerkenswerten Konzertereignissen nicht eben armen Bilanz in die Geschichte des evangelischen Oratorienchors der Pfalz eingegangen. Und hätte dem 30. Geburtstag der Chorgemeinschaft ein angemessen festliches Gepräge verliehen: Die „Missa Hispanica“ von Johann Michael, dem Salzburger Haydn, Schöpfer großartiger Kirchenmusiken, die - vom Schatten seines alles überragenden Bruders Joseph verdunkelt - bis heute im Konzertbetrieb wenig wahrgenommen werden. Aber das wäre ein eigenes Thema.

Und auch wieder nicht. Denn wie schon sein Gründer und erster Leiter Udo-Rainer Follert hat auch Jochen Steuerwald von Beginn seiner Amtstätigkeit als Landeskirchenmusikdirektor und damit „Pult-Inhaber“ beim Oratorienchor neben der großen, gängigen Literatur immer das Besondere, das (scheinbar) Abseitige in seine Programmkonzepte integriert. Und damit Erlebnisräume erschlossen – für Chorsänger wie Publikum.

Am Beginn die „Schöpfung“

Aber zurück zum Jubiläum, dem 30-jährigen Bestehen, das nun – Corona grüßt vielfach in diesen Monaten – zwar Fakt ist, aber nicht begangen werden kann. Aber erinnert werden will. Eigentlich sollte am 22. Juni 1990 nach der bejubelten Aufführung der „Schöpfung“ von Joseph Haydn – damals also der „große“ Bruder -, als Krönung des 25. Landeskirchenmusiktags der Evangelischen Kirche der Pfalz in der Abteikirche Otterberg auch alles wieder sein Ende finden.

Rund 80 Sängerinnen und Sänger, sämtlich Kirchenchormitgliedern quer durch die Pfalz, waren dem Aufruf von Udo-Rainer-Follert, damals diensthöchster Kirchenmusiker der Landeskirche, gefolgt und den Projektchor mit hohen Einsätzen an Stimme und Begeisterung vitalisiert. Derart überwältigend, dass rasch klar war: Das soll, das muss weitergehen.

Die Pfälzische Singgemeinde, heute Evangelischer Oratorienchor der Pfalz, war geboren. Natürlich hätte man heuer nur zu gerne das Jubiläum zum 30. Geburtstag gefeiert – mit Pauken, Trompeten und jubelnden Stimmen. Aber Covid 19 verordnet hartnäckig Vertagung. Dennoch: Das Jubiläum harrt seiner Würdigung und ohnehin geht der Blick ohne Larmoyanz nach vorn, auf die Projekte in der Warteschleife. Und Michael Haydns für Spanien georderte, aber vermutlich nie dort aufgeführte Messe wird hoffnungsvoll für 2021 auf dem Probenplan bleiben.

Ein Zusatzangebot

Es war die Idee von Udo-Rainer Follert, dem damaligen Landeskirchenmusikdirektor, einfach mal alle versierten Sängerinnen und Sängern in den Kirchenchören mit einem Zusatzangebot zu locken. Als Spielwiese für alle Sehnsüchte nach großer Oratorienliteratur und Gemeinschaft über Gemeindegrenzen hinaus. Ein fabelhaftes Konzept, wie sich ganz rasch herausstellte. Die Proben-Organisation war rasch gebastelt. Jeweils an einem Samstag im Monat traf (trifft) man sich zu intensivem Stimmtraining für gut vier Stunden, mal in Kaiserslautern, mal im Speyer; um das aktuelle Projekt, das immer im Spätjahr in zwei Konzerten jeweils in der Vorderpfalz und in der Westpfalz präsentiert wird, vorzubereiten.

Nach und nach gründeten sich ein Chorrat, der organisieren hilft, und ein rühriger Freundeskreis, um Öffentlichkeitsarbeit und gegebenenfalls auch Fundraising abzufedern. Und Udo-Rainer Follert blieb mit seinem „neuen Instrument“ keineswegs nur in der Pfalz, ließ zu Konzert-Tourneen ausschwärmen. Nach Breslau, in die Tschechei und mehrmals in den deutschen Norden führten konzertante Ausflüge, zuweilen im Verein mit Partnerchören aus der jeweiligen Region. Und immer wurden gewichtige musikalische Botschaften quer durchs epochale Spektrum mitgeführt: die großen Mendelssohn-Oratorien, das Brahms-Requiem, das gewaltige Christus-Oratorium des Spätromantikers Felix Draeseke, Schumann, Schubert, César Franck, selbst Verdis gewaltige „Missa da Requiem“.

Perlen aus der Raritätenkiste

Ein Repertoire-Spektrum, das Jochen Steuerwald, der seit 2008 Follerts Nachfolger im Amt des Landeskirchenmusikdirektors ist, noch kräftig ausbaut, neben den Großwerken des Kanons auch immer mit Perlen aus der Raritätenkiste zu würzen versteht, etwa aus den Tondichtermanufakturen von Carl Philipp Emanuel Bach, Georg August Homilius, Edward Elgar, César Franck oder John Rutter. Den Stabwechsel zelebrierten Follert und Steuerwald 2007 – schöne Geste! – durch eine gemeinsame Aufführung von Singgemeinde und Evangelischer Jugendkantorei.

Einer, der von Beginn an kaum eine Chorprobe, geschweige denn ein Projekt versäumt habt, ist der Karl-Heinz Ott aus Steinwenden, der auch seit langem im Chorbeirat aktiv ist und obendrein die Öffentlichkeitsarbeit nebst Homepage der Singgemeinschaft betreut.

Die Flügel der Begeisterung

Erich Linn, der damalige Chorleiter des Kirchenchors in seinem Heimatort Steinwenden, habe ihn aufgefordert, beim Premiere-Projekt mitzumachen, so Ott, der beruflich zuletzt in der Lehrerausbildung tätig war. „Die Begeisterung hat bis heute Flügel; beide Chorleiter haben das Ensemble auf ihre spezielle Art geformt, geprägt; beide haben einen sehr liebenswerten Humor, nicht zuletzt die Fähigkeit zu motivieren, einen glühen zu lassen. Man fiebert, kaum ist der Schlussakkorde verklungen, schon wieder hin aufs nächsten Projekt.“

Und die Perspektiven? Aktuell wird es – beginnend mit den 22. August in Speyer - drei „Aktionstage“ geben, wie Ingeborg Möller, die rührige Freundeskreisvorsitzende verrät. Gut organisierte Treffen mit kurzem Singen in kleiner Besetzung und individuellen Gruppen-Begegnungen. Soziale Klammern gegen die Corona-Abstinenz. Ab Januar – so hoffen alle – könnten die Proben zu Michael Haydns „Missa Hispanica“, beginnen. Endlich doch. Um den 30. Jahrestag der Gründung, wenn auch mit Verspätung, markant zelebrieren zu können. „Sobald wir wieder dürfen, steigen wir mit voller Kraft und doppelt motiviert ein“, bekräftigt Ingeborg Möller.