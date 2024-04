Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

30 Jahre lang hat Anna Altinger den Frauenbund KDFB in den Pfarreien St. Joseph und Pax Christi geführt. Mit 75 Jahren hat sie das Amt in jüngere Hände gelegt, will der Gemeinschaft aber weiterhin verbunden bleiben. Ihre Zuverlässigkeit habe sie zur Überzeugungstäterin gemacht: „Wenn ich etwas anfange, bleibe ich dabei.“

Ein Ehrenamt für mehr als eine Generation? Niemals hätte Anna Altinger daran gedacht, als sie vor 30 Jahren für den Vorsitz im Zweigverein Speyer-St. Joseph des Katholischen