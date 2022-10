Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 17.20 Uhr ist eine 30 Jahre alte Frau verletzt worden. Laut Polizei befuhr diese mit ihrem Auto die Landwehrstraße in Richtung Iggelheimer Straße, als sie verkehrsbedingt bremsen musste. Hinter ihr fuhr eine 21-Jährige, die das Bremsmanöver nicht rechtzeitig bemerkte und mit ihrem Wagen auffuhr. Hierbei erlitt die 30-Jährige Schmerzen am unteren Rücken. Ihre drei Kinder, die mit Kindersitzen gesichert waren, blieben unverletzt. Der Wagen der 21-Jährigen wurde stärker beschädigt, der der 30-Jährigen blieb unbeschädigt, da dessen Anhängerkupplung den Aufprall abfing. Der Gesamtschaden liegt bei zirka 1500 Euro.