Es ist so schlimm gekommen, wie befürchtet. Das sagen Speyerer Gastronomen nach einigen Tagen Erfahrung mit der 2G-plus-Regel. Die Gäste blieben aus, scheuten zusätzliche Corona-Tests. Um die Folgen zu mildern, betreiben die Inhaber teilweise eigene Testzentren. Und protestieren.

Stefan Walch vom Kochstudio Gewölbekeller mit „Hof der Sinne“ in der Großen Gailergasse war am Dienstag in Mainz. „Wir werfen Teller vor den Landtag“, kündigte