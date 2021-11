Am Samstag gibt der Mozartchor Speyer in der Dreifaltigkeitskirche sein erstes Konzert seit Beginn der Pandemie und singt adventliche Musik. Die Zugangsregeln wurden jetzt gemäß der aktuellen Verordnung verändert.

Nachdem am Mittwoch die neue Landesverordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus in Kraft getreten ist, hat der Mozartchor Speyer auch die Zugangs- und Hygienevorschriften für sein Adventskonzert am Samstag, 27. November, angepasst, das unter dem Titel „Da die Engel singen“ um 19 Uhr in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche stattfindet.

Gemäß der landesweiten 2G-Regel haben nur Geimpfte oder Genesene mit entsprechendem Nachweis und Kinder bis 12 Jahren Zutritt zur Veranstaltung. Minderjährige zwischen 12 und 18 Jahren brauchen, wenn sie noch nicht geimpft sind, einen tagesaktuellen negativen Testnachweis. Alle Besucherinnen und Besucher müssen beim Eintritt Impfnachweis und Personalausweis vorzeigen.

Es besteht Maskenpflicht

Außerdem muss der Veranstalter die Kontaktdaten aller Anwesenden erfassen. Das geschieht vorzugsweise über die Luca-App, ersatzweise über ein papiergebundenes Kontaktformular. Wer die Luca-App nicht installiert hat, ist zur Vereinfachung des Zugangs gebeten, dieses Kontaktformular bereits vorab zuhause auszufüllen. Es kann von der Internetseite www.mozartchor-speyer.de heruntergeladen, ausgefüllt und ausgedruckt werden.

Der Vorstand des Chors hat darüber hinaus eine Maskenpflicht für die gesamte Dauer der Veranstaltung beschlossen.

Personen, denen aufgrund der neuen Landesverordnung kein Zutritt mehr gewährt werden darf, die aber bereits eine Eintrittskarte gekauft haben, können diese an der Abendkasse zurückgeben oder sich wegen einer Erstattung per E-Mail post@mozartchor-speyer.de mit dem Veranstalter in Verbindung setzen.

Weihnachtsmusik und -texte

Ursprünglich sollte an diesem Termin das bereits 2020 verschobene Orchesterkonzert mit dem Requiem von Gabriel Fauré und dem Gloria von Francis Poulenc stattfinden. Aber die Corona-Pandemie lässt das erneut nicht zu.

Daher wird der Chor – zusammen mit einem Instrumentalensemble – die Adventszeit mit drei weihnachtlichen Kompositionen eröffnen. Neben den beiden barocken Kantaten „Willkommen, süßer Bräutigam“ von Vincent Lübeck und „In dulci jubilo“ von Dietrich Buxtehude steht unter dem Titel „Gaudete“ eine Weihnachtsgeschichte des international renommierten schwedischen Chorleiters und Komponisten Anders Öhrwall auf dem Programm. Der Erfolg dieses in Skandinavien überaus beliebten Werkes besteht in einer geschickten Abfolge von neun alten Liedern, deren luftigen, linienbetonten Sätzen und den interpolierten Lesungen der biblischen Weihnachtsgeschichte. Passende Texte steuert der in Speyer von zahlreichen kulturellen Veranstaltungen bekannte Wortkünstler Hans-Jürgen Herschel bei.

Karten

Beim RHEINPFALZ-Ticket-Service und reservix, beim Capella-Verlag in der Roßmarktstraße und an der Abendkasse.