Zu zwei Körperverletzungen ist es am Mittwochabend in Speyer gekommen. Gegen 17.25 Uhr griffen sechs bis sieben Personen einen 29-jährigen Mann in der Schifferstadter Straße an. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann dabei leicht im Gesicht verletzt. Vor Ort traf die Polizei lediglich den 29-Jährigen an, der keine Angaben zu den Geschehnissen machte. Nur zehn Minuten später gerieten ein 36-Jähriger und ein 46-Jähriger wenige Meter entfernt in einen Streit. Der Ältere fühlte sich bedrängt und besprühte den 36-Jährigen mit Pfefferspray. Auch dieser erlitt leichte Verletzungen, eine medizinische Behandlung war laut Polizei nicht notwendig. Die Polizei stellte das Pfefferspray sicher und leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 46-Jährigen ein. Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Speyer unter 06232 1370 zu melden.