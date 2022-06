Weil er ein 15 Jahre altes Mädchen sexuell belästigt haben soll, sitzt ein 28-Jähriger seit Mittwochabend in Haft. Nach Angaben der Polizei berührte der Mann die 15-Jährige in unsittlicher Weise am Körper, als sie am Schwetzinger Bahnhof aus der S-Bahn stieg.

Die Jugendliche habe sofort eine in der Nähe wohnende Angehörige verständigt. Auf dem Weg zu dem Mädchen traf diese Frau laut Polizei zufällig auf den flüchtenden 28-Jährigen, den die 15-Jährige ihr beschrieben hatte. Als sie ihn auf sein Verhalten ansprechen wollte, ergriff der Mann allerdings die Flucht.

In der Mannheimer Straße habe ein zufällig auf den Sachverhalt aufmerksam gewordener Passant den Flüchtigen gestellt und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten nahmen den 28-Jährigen daraufhin mit aufs Revier. Die Ermittlungen laufen.