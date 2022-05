Einen Ladendieb dingfest gemacht haben die Beamten der Polizeiinspektion Speyer nach eigenen Angaben am Montagnachmittag in einem Supermarkt in der Iggelheimer Straße in Speyer. Der 28-Jährige verstaute laut dem Bericht gegen 14.45 Uhr Waren im Wert von 28 Euro in seinem Rucksack, ohne seine Rechnung zu begleichen. Als die Kassiererin den Diebstahl bemerkte, verständigte sie die Polizei. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten im Rucksack des Ladendiebs zwei Taschenmesser, die sie sicherstellten. Da er auf die beiden Messer jederzeit Zugriff hatte, muss er sich nun wegen Diebstahls mit Waffen verantworten.