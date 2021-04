Schwer verletzt wurde ein 28-jähriger Speyerer am Sonntagabend bei einem Unfall in der Industriestraße. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 17 Uhr mit seinem Kleinkraftrad unterwegs – vermutlich zu schnell. In einer Linkskurve Richtung Flugplatz verlor er laut Bericht die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Ein Helikopter musste den Mann in ein Krankenhaus bringen. Die Fahrbahn war kurzzeitig gesperrt. An dem Kleinkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro.